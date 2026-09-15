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Bessent kongre oturumunda İran ve Küba yaptırımları nedeniyle protesto edildi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki ifadesi sırasında İran ve Küba yaptırımları karşıtı gösterilerin hedefi oldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 22:43

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bessent kongre oturumunda İran ve Küba yaptırımları nedeniyle protesto edildi

oturumda protestolar:

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne vereceği ifade öncesinde ve komitede açılış konuşmasını yaptığı sırada yapılan protestoların hedefi oldu. Oturumun adı "Hazinenin, Uluslararası Finansal Sistemin Durumuna İlişkin Yıllık İfadesi" olarak kaydedildi.

Salona giriş öncesinde bir kadın gösterici yüksek sesle, "Yaptırımları durdurun. Yaptırımlar İran ve Küba’da insanların ölümüne neden oluyor. Yaptırımlara son verin. Savaşa son verin" diye bağırdı. Bessent konuşmasını sürdürürken farklı zamanlarda da protestolar yükseldi.

Oturum sırasında bir kadın protestocu söz alıp, "İran’a yaptırımları durdurun, sivilleri öldürüyorsunuz" diye haykırdı. Kısa süre sonra başka bir kadın elinde "ABD yaptırımları Kübalıları öldürüyor" yazılı pankartı kaldırdı; güvenlik tarafından salondan çıkarılırken, "Katilsiniz" diye bağırdı. Ardından "İran’da savaşa hayır" yazılı pankart taşıyan iki gösterici savaş karşıtı sloganlar attıktan sonra salondan uzaklaştırıldı. Protestocular Bessent'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.

Bessent'in açıklamaları ve diplomasi adımları:

Oturum esnasında Bessent, İran savaşı ve yaptırımlara ilişkin olarak şunları söyledi: "Ekonomimizin gücü, İran’a ve ona destek verenlere tarihin en büyük tecrit kampanyasını düzenleme imkanı verdi" ve "ABD, artık İran tehdidini yönetmekle yetinmiyor, bu tehdidi ortadan kaldırıyor".

Bessent ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran ile finansal işlemleri ve ticareti sonlandırma kararı aldığını belirtti: "Yardımcılarımdan biri kısa süre önce oradaydı ve finans sistemlerinin tüm mensuplarıyla çok iyi bir görüşme yaptı."

Çin ile temaslar ve gelecek görüşmeler:

Bessent, Çin ile temaslara da değinerek hafta sonu Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüşeceğini açıkladı. Görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki zirve öncesinde Çin’in İran’la finansal bağlarının ele alınacağını belirtti: "Çin’in Tahran’la finansal bağlantıları konusundaki görüşmelerin devamını, Başkan Trump ve Devlet Başkanı Xi Jinping gerçekleştirecek."

yapay zeka ve iç politika gündemleri:

Yapay zeka alanındaki teknolojik ilerlemenin kontrol altına alınması yönündeki soruya Bessent, "Bu konuda en iyi güvence, şirketlerin sorumlu tutulacak olmasıdır" yanıtını verdi. Şirketlerin hukuki sorumluluktan muafiyet istememeleri gerektiğini vurgulayan Bessent, "İstedikleri zaman durabilirler" ifadesini kullandı.

Hazine Bakanı ayrıca, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası vaatleri arasında yer alan ve her Amerikalı yetişkine 5 bin dolar ödenmesini öngören plan hakkında da konuştu. Plana ilişkin olarak bunun "iyi bir fikir" olduğunu ancak nasıl finanse edileceğinin henüz açıklanamayacağını belirtti: "Bu konu üzerinde şu anda çalışılıyor. Hazinede bunun üzerinde uzunca bir süredir çalışıyoruz." Bessent, 5 bin dolarlık ödemenin ülkenin 40 trilyon doları aşan borcunu artırmadan yapılabileceğini savundu ve Kongre yetkilendirmesi gerekirse Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ile görüşeceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD Kongresi’nde vereceği ifade öncesinde ve komitede açılış...

ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD Kongresi’nde vereceği ifade öncesinde ve komitede açılış konuşmasını yaptığı sırada ABD’nin İran ve Küba’ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle defalarca protesto edildi. Protestocular ABD Hazine Bakanı Bessent'i "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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