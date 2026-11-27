Beştepe programında üst düzey görüşmeler

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe’de düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programına katıldı. Programda kadına yönelik şiddetle mücadele, farkındalık artırma ve kadın haklarının korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Programın içeriği ve katılım:

Etkinlikte Türkiye genelinden çok sayıda davetli yer aldı ve tartışmalar, politika ve uygulama boyutları üzerinde yoğunlaştı. Tekin, program kapsamında farklı paydaşlarla görüş alışverişinde bulundu.

Beştepe'deki ziyaretler ve temaslar:

Tekin, Ankara programı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile bir araya geldi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Emin Sadık Aydını da ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu ve Tekin, Ankara temasları kapsamında çeşitli görüşmeler yürüttü. Bu ziyaretler, ilçenin Beştepe ziyaretleri arasındaki resmi temasların bir parçası olarak kayda geçti.

BAŞKAN TEKİN, GENEL MÜDÜRÜ ŞENTÜRK İLE BİR ARAYA GELDİ