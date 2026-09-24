Beton mikserinin iddia edilen kalp krizi sonrası kazasında 10 kişi yaralandı

İncirliova'da beton mikseri iki servis aracına çarparak tarlaya uçtu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen kazada bir beton mikseri, iddiaya göre sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu karşı şeride geçerek iki servis aracına çarptı ve mısır tarlasına uçtu. Olay Gerenkova kavşağında gerçekleşti.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Ferdi A. (46) yönetimindeki 09 OG 350 plakalı beton mikseri, Gerenkova kavşağına yaklaşırken sürücünün iddia edilen sağlık sorunu nedeniyle kontrolünü kaybetti. Beton mikseri karşı şeride geçerek, kadın işçileri taşıyan iki servis aracına çarptı ve tarlaya düştü.

Kazada beton mikseri sürücüsü Ferdi A. ile servis aracındaki 9 kişi olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın meydana geldiği kavşak ve çevresindeki güvenlik önlemleri ile sağlık durumunun kaza anındaki rolü, soruşturmanın odağında bulunuyor.

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