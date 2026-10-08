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Beton mikserinin yola harç dökmesi 200 bin lira ceza ile sonuçlandı

Antalya Kepez'de seyir halindeki beton mikserinden yola harç dökülmesi tespit edildi; Kepez Belediyesi ekipleri 200 bin TL idari para cezası uyguladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beton mikserinin yola harç dökmesi 200 bin lira ceza ile sonuçlandı

Denetimde ihlal tespiti ve yapılan işlem:

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü saha ekipleri, 6 Ekim 2026 tarihinde Aktoprak Mahallesi 1700 Sokak'ta yaptıkları denetim sırasında seyir halindeki bir beton mikserinden yola harç döküldüğünü tespit etti. Ekiplerin müdahalesi ve yapılan inceleme sonucunda, Çevre Sağlığı Birimi tarafından söz konusu araca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi kapsamında 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çevresel etkiler ve belediyenin yaklaşımı:

Seyir halinde yola dökülen beton harcı, hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de yol yüzeyinde temizlenmesi güç kirlenmelere neden oluyor. Kepez Belediyesi, yalnızca kirlenen alanların temizlenmesini sağlamakla kalmayıp, kirliliğe neden olan kişi ve araçların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasına da önem veriyor. Uygulanan para cezası, belediyenin mevzuat çerçevesinde izlediği yaptırım politikasının somut bir örneğini oluşturuyor.

Teknolojiyle desteklenen denetimler:

Kepez Belediyesi, çevre denetimlerinin teknolojik ayağını güçlendirmek için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 35 fotokapan ile 7 gün 24 saat kayıt yapıyor. Fotokapanlar, kaçak çöp, moloz ve atık dökümlerinin yoğun görüldüğü bölgelerde çevreyi kirleten araçların tespit edilmesine yardımcı oluyor; belediye ekipleri bu tespitler doğrultusunda saha çalışmalarını sürdürüyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise çevre temizliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Kepez hepimizin ortak yaşam alanı. Bu şehrin sokaklarını, caddelerini, parklarını ve doğal alanlarını korumak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. Başkan Kocagöz, belediyenin yalnızca ceza uygulamakla kalmayıp kentte çevre bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü ve "Temizlik Kirletmemektir" anlayışını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Uygulanan 200 bin liralık ceza, Kepez Belediyesi'nin çevre kirliliğine karşı yürüttüğü denetimlerin son örneklerinden biri olarak kayda geçti; belediye ekipleri saha denetimlerini ve fotokapan izlemelerini sürdüreceklerini bildirdi.

KEPEZ BELEDİYESİ, ÇEVREYİ KİRLETENLERE KARŞI FOTOKAPANLARLA 7 GÜN 24 SAAT TAKİP VE SAHA...

KEPEZ BELEDİYESİ, ÇEVREYİ KİRLETENLERE KARŞI FOTOKAPANLARLA 7 GÜN 24 SAAT TAKİP VE SAHA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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