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Betonla doldurulan arsa su baskınına neden oldu: Avcılar'da istinat duvarı evin üzerine çöktü

Avcılar Firuzköy'de sağanakla istinat duvarı bir evin üzerine çöktü; ev sahibi Onur Akçay, komşu arsanın betonla doldurulduğunu iddia etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:13

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Betonla doldurulan arsa su baskınına neden oldu: Avcılar'da istinat duvarı evin üzerine çöktü

Olayın ayrıntıları:

Avcılar'ın Firuzköy Mahallesi Karaali Caddesi'nde etkili olan sağanak yağış sırasında istinat duvarı bir evin üzerine çöktü. Duvarın çökmesi binanın cephesinde hasara yol açtı; olayda yaralanma bilgisi paylaşılmadı. Olayın yerini ve yaşananları ev sahibi Onur Akçay bildirdi.

Ev sahibinin iddiası:

Onur Akçay, komşu arsadaki dolgu çalışmasının yağmur sularının tahliyesini engellediğini öne sürdü. Akçay, boş arsaya bir firmanın ofis yapıp komple beton döktüğünü, bunun sonucu olarak 'bütün su buraya doğru gelmeye başladı' dediğini aktardı. Ayrıca, daha önce uyarılarda bulunduklarını ancak uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

Ev sahibi, biriken suyun ve toprak baskısının birlikte etkisiyle istinat duvarının çökmesine neden olduğunu iddia etti. Olayla ilgili yetkili kurumlardan veya arsa sahibi firmadan yapılan resmi bir açıklama haberde yer almadı.

AVCILAR&#039;DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE İSTİNAT DUVARI BİR EVİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ.

AVCILAR'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE İSTİNAT DUVARI BİR EVİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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