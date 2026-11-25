Toplantı gündemi ve sunumlar:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi Danışma Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Hamza Çeştepe başkanlığında fakültenin toplantı salonunda bir araya geldi. Olağan kurul toplantısında fakültenin akademik yapısı, yürütülen çalışmalar ve yeni eğitim‑öğretim dönemine hazırlık süreci kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Prof. Dr. Hamza Çeştepe tarafından yapılan sunumda fakültenin bölümleri, eğitim‑öğretim faaliyetleri ve öğrencilere sağlanan uygulamalı eğitim olanakları hakkında bilgi verildi; yeni dönemdeki hedefler ve devam eden projeler paydaşlarla paylaşıldı.

Üniversite ve sektör işbirliği:

Toplantıda üniversite ile sektör arasındaki ilişkiler özel olarak ele alındı. Akademisyenler ile dış paydaşlar, fakültenin uygulamalı eğitimi güçlendirecek iş birlikleri, staj imkanları ve mezun takibi konularında görüş ve önerilerini sundu.

Katılımcılar ve katkılar:

Toplantıya akademisyenler Doç. Dr. Tuğba Akdal, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ceylan, Doç. Dr. Bilal Süslü, Doç. Dr. Zöhre Akyol, Dr. Öğr. Üyesi Gülay Acar Göktepe ile idari temsilciler ve dış paydaşlar katıldı. Dış temsilciler arasında Mustafa Masat, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, Zonguldak Kömür Jeoparkı Yüksek Jeoloji Mühendisi Arzu Öztürk, İhlas Haber Ajansı Zonguldak İl Temsilcisi Onur Altındağ, Zonguldak İmza Gazetesi Temsilcisi Osman Sav, Susma Gazetesi Temsilcisi Bahattin Arı ve mezun öğrenci temsilcisi Kaan Mızrak yer aldı.

Katılımcılar, fakültenin akademik hedeflerinin gerçekleştirilmesine ilişkin somut önerilerde bulunurken, uygulamalı eğitimin güçlendirilmesi ve sektörle ilişkilerin sistematik hale getirilmesine vurgu yaptı. Toplantı, ortak değerlendirmeler ve öneriler doğrultusunda sona erdi.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) İLETİŞİM FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU, DEKAN VEKİLİ PROF. DR. HAMZA ÇEŞTEPE BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI.