BEUN, THE 2027 sıralamasında uluslararası görünürlüğünü artırdı

BEUN'ün THE 2027 başarısı ve uluslararası yerleşimi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "World University Rankings 2027" sonuçlarında dünya çapındaki akademik görünürlüğünü koruyup pekiştirdi. THE 2027 listesine 118 ülkeden toplam 2.297 üniversite dâhil edilirken, BEUN bu geniş katılımlı değerlendirmenin 1801-2000 bandında konumlandı.

sıralamadaki kapsam ve Türkiye tablosu:

THE 2027 raporu, sıralamaya dâhil olan üniversite sayısının bir önceki yıla göre arttığını gösteriyor; listeye giren kurum sayısı 2.191'den 2.297'ye yükseldi. Türkiye özelinde sıralamaya dâhil edilen üniversite sayısı 109'dan 124'e çıktı ve BEUN, Türkiye sıralamasında 65. sırada yer alarak ülke genelindeki seçkin yükseköğretim kurumları arasında konumunu korudu.

performans kriterlerinde gözle görülür artışlar:

THE değerlendirmesi; eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi ve endüstri iş birliği gibi temel alanlarda yapılan yüzdelik dilim ölçümlerine dayanıyor. BEUN, bu kriterlerin birçoğunda geçen yıla kıyasla ilerleme kaydetti. Üniversitenin eğitim alanındaki yüzdelik dilimi %14,9'dan %15,5'e çıkarken, araştırma ortamı kategorisinde %11'den %14,1'e yükseldi. Araştırma kalitesindeki artış dikkat çekici; bu alandaki başarı %26,5'ten %35,4'e sıçradı. Sanayi ile iş birliği ve gelir üretme kapasitesini gösteren endüstri kategorisinde de %19,5'ten %21,1'e yükselme kaydedildi.

Bu veriler, BEUN'ün hem akademik üretkenlik hem de sanayiyle kurduğu etkileşimde somut ilerlemeler sağladığına işaret ediyor. Yükselen yüzdelik dilimler, üniversitenin araştırma altyapısı ve iş birliği ağlarının güçlendiğini gösteriyor.

BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Dünyanın en prestijli derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education’ın 2027 sonuçları, Üniversitemizin uluslararası alandaki nitelikli akademik çalışmalarının göstergesidir. Sıralamaya giren üniversite sayısının her geçen yıl arttığı bu küresel ölçekte; Eğitim, Araştırma Kalitesi, Araştırma Ortamı ve Endüstri gibi temel kriterlerdeki performansımızı artırmak son derece kıymetlidir."

Rektör Ulusoy ayrıca, BEUN'ün hedeflerini ve teşekkürlerini şu sözlerle aktardı: "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak temel hedefimiz; nitelikli akademik yayınlar üretmek, sanayi ve toplumla olan bağlarımızı güçlendirmek ve eğitim kalitemizi sürekli yukarı taşımaktır. Üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü artıran ve bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve sevgili öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman öncülük eden ve desteklerini esirgemeyen Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile tüm YÖK ailemize teşekkürlerimi sunuyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini her alanda daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

BEUN'ün THE 2027 sonuçlarındaki konumu, üniversitenin uluslararası görünürlüğünü artırma çabalarının yanı sıra eğitim ve araştırma kalitesini yükseltme stratejisinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Üniversitenin önümüzdeki dönemde bu ivmeyi sürdürerek daha üst bandlara yükselmesi hedefleniyor.

BEUN, THE 2027’DE ULUSAL VE ULUSLARARASI BAŞARISINI SÜRDÜRDÜ