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Beyağaç er meydanında başpehlivanlık kupasını İsmail Balaban kazandı

Beyağaç'ta düzenlenen 15. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 500'ü aşkın pehlivan yarıştı; başpehlivanlık kupası İsmail Balaban'ın oldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beyağaç er meydanında başpehlivanlık kupasını İsmail Balaban kazandı

Geleneksel güreşlerde er meydanı coşkusu:

Beyağaç Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri, yoğun katılım ve yüksek bir heyecanla gerçekleşti. Organizasyona Ege’nin farklı illerinden gelen ve toplamda 500’ün üzerinde pehlivan katıldı. Er meydanında kıyasıya geçen mücadeleler, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Güreşleri; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Marım, Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Edirne Tarihi Kırkpınar Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Beyağaç Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri Ağası Hüseyin Ulucaköy ile çok sayıda siyasi ve STK temsilcisi takip etti.

Başpehlivanlık finali ve kategoriler:

Farklı boylarda gerçekleştirilen müsabakalar arasında en çok ilgi gören başpehlivanlık finalinde İsmail Balaban ile Orhan Okulu karşılaştı. Zorlu geçen final mücadelesinde Balaban rakibini mağlup ederek turnuvanın başpehlivanı oldu. Başpehlivanlık kupası ve ödülü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Marım ve Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün tarafından takdim edildi.

Büyük Orta kategorisinde ise Tavas Belediyesi adına güreşen Abdullah Açıkgöz, tüm rakiplerinin sırtlarını yere getirerek birinciliği elde etti. Açıkgöz’ün ödülünü Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık verdi.

Yerel yöneticiler ve organizasyonun önemi:

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, organizasyonun Ege Bölgesi için taşıdığı değere vurgu yaparak, "Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ege Bölgesi’nin Kırkpınarı" ifadelerini kullandı. Pütün, 15’incisini düzenlemekten gurur duyduklarını ve ata sporunun yaşatılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Marım ise etkinliğin geniş katılıma sahip olduğunu belirterek, organizasyonu ve emeği geçenleri kutladı: "Türkiye’nin her yerinden güreşçi var. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, gençleri sporla buluşturmanın önemine değinerek, sporu kötü alışkanlıklardan koruyan bir unsur olarak nitelendirdi ve güreşlerin büyüyerek devam etmesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Başpehlivanlığa uzanan isim İsmail Balaban ise elde ettiği başarıyı sevenlerine armağan etti: "Bu organizasyonda emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda birinci olmaya başardım. Birinciliği tüm sevenlerime armağan ediyorum."

15. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri, hem taraflar hem de izleyiciler için yankı uyandıran sonuçlar ve anlarla sona erdi; organizasyon, bölgedeki yağlı güreş geleneğinin yaşatılmasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 15&#039;İNCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL HÜSEYİN ÇOKAL YAĞLI PEHLİVAN...

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 15'İNCİSİ DÜZENLENEN GELENEKSEL HÜSEYİN ÇOKAL YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ, YOĞUN KATILIM VE BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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