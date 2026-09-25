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Beyağaç için kaynak arayışı sürüyor: Ankara'da İLBANK görüşmeleri

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçeye yapılacak altyapı ve yatırım projelerini görüşmek üzere Ankara'da İLBANK yetkilileriyle bir araya geldi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Caner Şahin

Beyağaç için kaynak arayışı sürüyor: Ankara'da İLBANK görüşmeleri

Beyağaç'ın projeleri İLBANK masasında

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçeye kazandırılması planlanan yatırımların hayata geçirilmesi amacıyla Ankara'da İller Bankası (İLBANK) yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede, ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve planlanan projeler detaylı şekilde ele alındı.

görüşmenin öncelikleri:

Toplantıda, Beyağaç'ın altyapı ihtiyaçları, yatırım öncelikleri ve teknik projelerin durumu değerlendirildi. Yetkililer ve belediye temsilcileri arasında yürütülen değerlendirmelerde, ilçenin kısa ve orta vadede önceliklendirdiği çalışmaların finansman ve uygulama boyutları konuşuldu. Bu aşamada, projelerin ön fizibilite ve önceliklendirme kriterleri üzerinde duruldu.

süreç ve sonraki adımlar:

Görüşmenin ardından süreçle ilgili açıklama yapan Başkan Pütün, "İLBANK'ta, Beyağaç'ımızın ihtiyaçları ve ilçemize kazandırmak istediğimiz projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. İlçemize değer katacak çalışmalar için Ankara'da temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi. Belediye yetkilileri, projelerin hayata geçirilmesi için ilgili kurumlarla görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

Bu temaslar, Beyağaç'ın gelişimine katkı sağlayacak yatırımların hızlandırılması ve uygulama adımlarının netleştirilmesi açısından önemli görülüyor. Belediye, elde edilecek sonuçları takip edip ilçe için somut adımlar atmayı hedefliyor.

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, İLÇEYE KAZANDIRILMASI PLANLANAN YATIRIMLARI GÖRÜŞMEK VE...

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, İLÇEYE KAZANDIRILMASI PLANLANAN YATIRIMLARI GÖRÜŞMEK VE PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN ANKARA’DA İLLER BANKASI (İLBANK) YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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