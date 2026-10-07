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Beyağaç'ta konteyner yangını: 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde konteyner evde çıkan yangında 84 yaşındaki Fatma Yağaç yaşamını yitirdi; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyağaç'ta konteyner yangını: 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Beyağaç'ta konteyner yangını: 84 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Beyağaç ilçesi Kızılcaağaç Mahallesi'nde bulunan bir konteyner evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 84 yaşındaki Fatma Yağaç yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Yangın, çevredeki vatandaşların alevleri fark edip yetkililere haber vermesi üzerine bildirildi. İhbarı alan itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, konteyner evin içinde mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yoğun çabanın ardından içeri giren ekipler, Fatma Yağaç'ın cansız bedenine ulaştı. İtfaiye ile vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

İnceleme ve soruşturma:

Yaşlı kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili çalışmalar jandarma tarafından sürdürülüyor.

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDE 84 YAŞINDAKİ YAŞLI KADININ YAŞADIĞI KONTEYNER EVDE HENÜZ...

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDE 84 YAŞINDAKİ YAŞLI KADININ YAŞADIĞI KONTEYNER EVDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI. ALEVLERİN ARASINDA KALAN YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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