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Beyaz bastonla ses verdiler: Çorum'da erişilebilirlik çağrısı

Çorum'da 15 Ekim'de düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar ve protokol üyeleri, ellerindeki beyaz bastonlarla erişilebilirlik ve güvenlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 00:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Beyaz bastonla ses verdiler: Çorum'da erişilebilirlik çağrısı

beyaz bastonla ses verdiler: çorum'da erişilebilirlik çağrısı

Çorum'da, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya gelerek görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Etkinlik, şehir merkezinde farkındalık yaratmayı amaçladı.

yürüyüş rotası ve katılımcılar:

Etkinlik, Kadeş Barış Meydanı'ndan başlayıp tarihi Saat Kulesi önünde son buldu. Ellerinde beyaz baston taşıyan katılımcılar caddeler boyunca ilerleyerek erişilebilirlik ve güvenlik mesajı verdi. Yürüyüşe vatandaşların yanı sıra protokol üyeleri de katıldı.

erişilebilirlik mesajı ve amaç:

Organizatörler, etkinlikle toplumda farkındalık oluşturmayı ve görme engelli bireylerin kent yaşamındaki erişim sorunlarına dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurguladı. Katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşılan engellerin kaldırılmasının önemine işaret ederek, kamuoyunu destek olmaya çağırdı.

Etkinlik, Saat Kulesi önünde sonlanırken, yürüyüş boyunca taşınan beyaz bastonlar hem sembolik hem de bilgilendirici bir rol üstlendi; katılımcılar, erişilebilirlik için somut adımların atılmasının gerekliliğini dile getirdi.

GÖRME ENGELLİ BİREYLER VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÖRME ENGELLİ BİREYLER VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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