beyaz bastonla ses verdiler: çorum'da erişilebilirlik çağrısı

Çorum'da, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya gelerek görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Etkinlik, şehir merkezinde farkındalık yaratmayı amaçladı.

yürüyüş rotası ve katılımcılar:

Etkinlik, Kadeş Barış Meydanı'ndan başlayıp tarihi Saat Kulesi önünde son buldu. Ellerinde beyaz baston taşıyan katılımcılar caddeler boyunca ilerleyerek erişilebilirlik ve güvenlik mesajı verdi. Yürüyüşe vatandaşların yanı sıra protokol üyeleri de katıldı.

erişilebilirlik mesajı ve amaç:

Organizatörler, etkinlikle toplumda farkındalık oluşturmayı ve görme engelli bireylerin kent yaşamındaki erişim sorunlarına dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurguladı. Katılımcılar, günlük yaşamda karşılaşılan engellerin kaldırılmasının önemine işaret ederek, kamuoyunu destek olmaya çağırdı.

Etkinlik, Saat Kulesi önünde sonlanırken, yürüyüş boyunca taşınan beyaz bastonlar hem sembolik hem de bilgilendirici bir rol üstlendi; katılımcılar, erişilebilirlik için somut adımların atılmasının gerekliliğini dile getirdi.

GÖRME ENGELLİ BİREYLER VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ