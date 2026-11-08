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Beyaz örtüye bürünen Bolu Dağı'nda kartpostallık kış manzarası

İki gündür aralıklarla süren kar yağışıyla Bolu Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü; çam ormanları ve dağ yamaçlarının havadan görüntüleri büyüledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Beyaz örtüye bürünen Bolu Dağı'nda kartpostallık kış manzarası

beyaz örtü yüksek kesimleri sararken:

İki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Bolu Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Çam ormanları ve dağ yamaçlarında oluşan görüntüler, bölgeye kartpostallık kış manzaraları kazandırdı.

dron görüntüleri ve doğanın tablosu:

Karla kaplanan ormanlar ve dağ yamaçları dron ile görüntülendi; havadan kaydedilen karelerde sis ve kar bulutlarının yarattığı derinlik dikkat çekti. Bölgede kar kalınlığının yer yer 10 santimetre'ye ulaştığı öğrenildi.

İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde çam ağaçlarının beyaz örtüyle bütünleşmesi fotoğrafımsı sahneler oluşturdu. Ulaşımın normal seyrinde devam ettiği güzergahta sürücüler, beyaza bürünen ormanların arasından geçen yolda yolculuklarını sürdürdü.

Havadan kaydedilen bu görseller, bölgedeki geçiş güzergâhlarının kış koşullarında bile etkileyici bir görünüme sahip olduğunu gösterirken, yerel ulaşım ve doğa fotoğrafçılığı açısından dikkat çekici kareler sundu.

Bolu Dağı’nda kartpostallık kar manzarası böyle görüntülendi

Bolu Dağı’nda kartpostallık kar manzarası böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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