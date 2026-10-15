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Beyaza bürünen köy: Bozçavuş'ta ceviz büyüklüğünde dolu

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bozçavuş köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu, köyü beyaza bürüdü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 20:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyaza bürünen köy: Bozçavuş'ta ceviz büyüklüğünde dolu

Bozçavuş'ta ani dolu yağışı

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bozçavuş köyünde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı, kısa sürede etkisini hissettirdi. Köyü kaplayan taneler ceviz büyüklüğünde olup, lokal alanlarda zemini beyaza bürüdü.

dolu nasıl kaydedildi:

Yağış sırasında köylüler, avuçlarına sığan iri dolu tanelerini cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Kısa süre içinde çekilen fotoğraf ve videolar, yağışın yoğunluğunu ve kısa sürede yayılan yapısını gösterdi.

köydeki manzara ve yaşananlar:

Dolu sonrası köyde bazı noktalar beyaz bir örtüyle kaplanırken, halk zor anlar yaşadı. Oluşan manzara, ani ve kuvvetli dolu yağışlarının yerel yaşam üzerinde anlık etkiler yaratabildiğini ortaya koydu.

ELAZIĞ’IN ARICAK İLÇESİNE BAĞLI BOZÇAVUŞ KÖYÜNDE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN CEVİZ...

ELAZIĞ’IN ARICAK İLÇESİNE BAĞLI BOZÇAVUŞ KÖYÜNDE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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