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Beyciler kavşağında kaza: motosiklet sürücüsü ve yolcusu ağır yaralandı

Düzce D655 Beyciler kavşağında motosiklet ile otomobil çarpıştı, motosikletin sürücü ve yolcusu ağır yaralandı. 2 yaralı hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyciler kavşağında kaza: motosiklet sürücüsü ve yolcusu ağır yaralandı

Beyciler kavşağında motosiklet ile otomobil çarpıştı

Düzce D655 Karayolu Beyciler kavşağında meydana gelen kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen nedenle kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yola savruldu.

yaralananların durumu:

Motosikletteki sürücü ile yolcunun ağır şekilde yaralandığı, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası iki ağır yaralının ambulanslarla hastaneye sevk edildiği bildirildi. Kazada toplam üç kişinin yaralandığı kaydedildi.

otomobil sürücüsünün tepkisi:

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün büyük şok yaşadığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istediği sürücünün, yanında bulunan köpeğiyle birlikte ambulansa alınırken söylediği sözler dikkat çekti: "Ben kaza yapmadım, beni neden ambulansa alıyorsunuz?".

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DÜZCE’DE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ AĞIR 3...

DÜZCE’DE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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