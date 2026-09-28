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Beyciler'de birinci basamak güçleniyor: 4 hekimli yeni aile sağlığı merkezi

Düzce Beyciler Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen 4 hekimli Aliye ve Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi kısa süre içinde hizmete açılacak.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Beyciler'de birinci basamak güçleniyor: 4 hekimli yeni aile sağlığı merkezi

Beyciler'de birinci basamak güçleniyor: 4 hekimli yeni aile sağlığı merkezi

Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen 4 hekimli Aliye ve Turgay Yavuz Aile Sağlığı Merkezi, kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

İnceleme ve hazırlık süreci:

Vali Mehmet Makas, Valilik himayelerinde hayırsever Tuncay Yavuz tarafından yapımı üstlenilen sağlık merkezinde incelemelerde bulundu. Makas, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve yetkililerden merkezin açılış aşamasına ilişkin bilgi aldı.

Taşınma ve hizmete başlama:

Yetkililer, merkezin hazırlıklarında sona gelindiğini, taşınma işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacağını ve gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlara hizmet verilmeye başlanacağını bildirdi.

İncelemeleri sırasında Vali Makas, merkezin bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek yapımı üstlenen Tuncay Yavuz ve Yavuz ailesine teşekkür etti.

Yeni aile sağlığı merkezinin hizmete girmesiyle birlikte Beyciler Mahallesi ve çevresindeki vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine daha modern bir ortamda erişmesi hedefleniyor.

DÜZCE’NİN BEYCİLER MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN 4 HEKİMLİ ALİYE VE TURGAY YAVUZ...

DÜZCE’NİN BEYCİLER MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN 4 HEKİMLİ ALİYE VE TURGAY YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, KISA SÜRE İÇERİSİNDE VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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