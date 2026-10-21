Beydağ’da eş zamanlı baskın: 1100 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

operasyonun detayları:
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda dün Beydağ ilçesinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
ele geçirilen malzemeler:
Adreslerde yapılan aramalarda 1.100 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 tabanca fişeği, 30 av tüfeği fişeği ve 6 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
şüpheliler ve hukuki süreç:
Olayla ilgisi olduğu belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı; işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
ELE GEÇİRİLENLER
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