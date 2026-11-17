Beykent projeleri COP31 kapsamında Antalya EXPO'da sunulacak

İstanbul Beykent Üniversitesi tarafından geliştirilen sekiz proje, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 bünyesindeki etkinlikler kapsamında uluslararası katılımcılarla buluşacak. Projeler; atık yönetimi, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, yapay zekâ destekli çevre teknolojileri ve iklim yönetişimi alanlarına odaklanıyor.

Etkinlik tarihi ve kapsamı:

Projeler, 20 Kasım tarihinde Antalya EXPO'da düzenlenecek etkinlikte sunulacak. Çalışmalar, farklı fakültelerden akademisyenlerle öğrencilerin iş birliğiyle hazırlandı ve hem uygulamaya dönük çözümler hem de politika odaklı yaklaşımlar içeriyor.

Üniversite yönetiminin değerlendirmesi:

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Kırdar, projelerin COP31'te yer almasının üniversitenin disiplinler arası ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımlarını gösterdiğini vurguladı. Kırdar şu ifadeleri kullandı: "İklim değişikliği, çevresel boyutunun yanı sıra ekonomik ve sosyal etkileriyle de küresel ölçekte ele alınması gereken önemli bir konu. Üniversitelerin bu süreçteki sorumluluğu, bilimsel bilgi üretmenin ötesinde, toplumsal ihtiyaçlara yanıt veren uygulanabilir çözümler geliştirmektir. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin ortak çalışmalarıyla ortaya çıkan sekiz projemizin COP31 gibi uluslararası bir platformda yer alacak olması, disiplinler arası araştırma yaklaşımımızın ve toplumsal fayda odaklı akademik üretim anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Sürdürülebilir bir gelecek için bilimsel çalışmalarımızı ve iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

COP31'te sunulacak projeler:

1. Atık Balık Ağlarından Banyo Ürünleri Tasarımı: Kooperatif-Üniversite İş Birliği — Doç. Dr. Duygu Atalay Onur

2. Atık Plastiklerden Teselasyon Çalıştayı — Doç. Dr. Duygu Atalay Onur, Öğr. Gör. Merve Aydın ve Arş. Gör. Mücahit Demircioğlu

3. Gençlerin İklim Anlatıları: Kişisel Hikâye ve Forum Tiyatro Yoluyla İklim Eylemi — Dr. Öğr. Üyesi Nazım Sarıkaya

4. Karbon Ayak İzi Azaltımı ve Yeşil Dönüşüm için Yapay Zekâ Destekli, İklim Dostu Sürdürülebilir Gıda Atığı Yönetim Platformu — Prof. Dr. Tuncay Sevindik

5. Plastik Atıklardan Katma Değerli Tasarım Ürünleri Üretimi: Hayalet Ağların ve Plastik Atıkların Mekanik Yöntemlerle Geri Dönüştürülmesi Yoluyla Tekstil, Moda Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Alanlarında Ürün Geliştirilmesi — Doç. Dr. Duygu Atalay Onur, Dr. Öğr. Üyesi Metin Güven, Öğr. Gör. Merve Aydın ve Arş. Gör. Mücahit Demircioğlu

6. Sürdürülebilir Sağlık Hizmeti Atık Yönetimi: Sistematik Literatür Taramasına Dayalı Nitel Tematik Sentez — Dr. Öğr. Üyesi Haydar Mücahit Şişlioğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Seda Tuğba Baykara Mat

7. TR-Ulusal Katkı Beyanlarından Küresel İklim Yönetişimine: Uluslararası Kurumlar, Küreselleşme ve Koşullu Çok Taraflılık — Prof. Dr. Pınar Gedikkaya, Prof. Dr. Yalçın Kırdar, Dr. Öğr. Üyesi Melek Özlem Ayas Cin, Arş. Gör. Mansur Ali Bilgiç, Rabia Uzun

8. Türkiye’nin Biyometan Potansiyeline Yönelik Araştırma — Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Şişlioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Metin Güven, Dr. Öğr. Üyesi Ayça Oralkan, Dr. Öğr. Üyesi Numan Sait Eren, Arş. Gör. Mustafa Feza Tahmaz, Arş. Gör. Yelda İnanç, Damlanur Ümit (öğrenci), Eda Nur Güngör (öğrenci), Azra Selin Çiçek (öğrenci), Şerif Altay Şenbaş (öğrenci)

Bu sekiz proje, hem teknik uygulamalar hem de toplumsal farkındalık ve politika önerileri sunarak COP31'te Türkiye'nin iklim gündemine katkı sağlamayı hedefliyor. Üniversitenin çalışmaları, akademi ile saha aktörleri arasındaki iş birliğinin somut örneklerini ortaya koyuyor ve sürdürülebilirlik odaklı çözüm üretimini ön plana çıkarıyor.

İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN SEKİZ PROJE, COP31 KAPSAMINDA DÜZENLENECEK ETKİNLİKTE SUNULMAYA HAK KAZANDI