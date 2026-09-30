Beyköy'de mantar sonrası rahatsızlanan üç kişi hastaneye kaldırıldı

beyköy'de şüpheli mantar zehirlenmesi

Düzce'nin Beyköy İstiklal Mahallesi 613. Sokak'ta, yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen M.Ç., D.Ç. ve H.Ç. rahatsızlandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

olay yeri müdahalesi:

Adrese giden sağlık ekipleri, üç kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahale sonrası şahıslar ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

hastanede tedavi:

Hastaneye kaldırılan M.Ç., D.Ç. ve H.Ç. tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ