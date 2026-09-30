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Beyköy'de mantar sonrası rahatsızlanan üç kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce Beyköy'de yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen M.Ç., D.Ç. ve H.Ç.'ye olay yerinde müdahale edilip ambulansla hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyköy'de mantar sonrası rahatsızlanan üç kişi hastaneye kaldırıldı

beyköy'de şüpheli mantar zehirlenmesi

Düzce'nin Beyköy İstiklal Mahallesi 613. Sokak'ta, yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen M.Ç., D.Ç. ve H.Ç. rahatsızlandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

olay yeri müdahalesi:

Adrese giden sağlık ekipleri, üç kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahale sonrası şahıslar ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

hastanede tedavi:

Hastaneye kaldırılan M.Ç., D.Ç. ve H.Ç. tedavi altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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