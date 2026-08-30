Beyköy'ün toprakları suyla buluştu: 182 dekarlık alan yeniden üretime açıldı

Beyköy sulama tesisi üreticinin yıllardır süren bekleyişine son verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ ilçesi Beyköy Mahallesi'nde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 3 milyon liralık yatırım ile Beyköy Sulama Tesisi'ni hizmete aldı. Tesis; 347 tonluk sulama havuzu ve bin metrelik kapalı iletim hattıyla alanı daha verimli sulamayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve Beyköy Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Semerci tesisi yerinde inceledi. Başkan Tugay, projenin üreticilerin emeğini korumak ve suyun adil biçimde dağıtılmasını sağlamak için önem taşıdığını vurguladı.

tesisin teknik kapasitesi ve kapsamı:

Tesis, yaklaşık 182 dekarlık yani 26 futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini suyla buluşturacak şekilde planlandı. Projenin devreye alınmasıyla 185 çiftçi ailesine doğrudan katkı sağlanması hedefleniyor; ilk etapta 60 hane sulama suyunu kullanmaya başladı. Açık kanallarla oluşan su kayıpları, kapalı iletim hattı sayesinde azaltılarak mevcut su kaynağından daha fazla verim alınması amaçlanıyor.

çiftçilerden ilk tepkiler ve üretime etkisi:

Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Merve Kavak, projenin verimlilik ve ürün kalitesini artıracağını, atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasına katkı sunacağını belirtti. Kavak, çalışmanın kısa sürede hayata geçirildiğini ve su kayıplarının önlenmesiyle çiftçilerin elindeki kaynağın daha etkin kullanılacağını ifade etti.

Mahalle muhtarı Mehmet Emin Semerci, projenin talep üzerine hayata geçirildiğini vurgulayarak Başkan Tugay'a teşekkür etti ve "Başkanımız sözünde durdu" dedi. Çiftçilerden gelen yorumlar da yeni sistemin günlük işleyişi nasıl kolaylaştırdığına yönelik somut örnekler içeriyor.

Beyköylü üreticiler sulama süresindeki kısalmayı vurguladı. 1980'den beri bölgede üreticilik yapan Mustafa Çalıkbaşı, daha önce 11-12 saatte sulanan alanın şimdi 1-1,5 saatte sulandığını; Mukadder Demirli ise üç saatte yaptığını şimdi yarım saatte tamamladığını aktardı. Bu hızlanma hem işgücü maliyetini düşürecek hem de üretimin zamanlamasını iyileştirecek.

Üreticiler ayrıca suyun düzenli ve depo edilerek tasarrufla kullanılması sayesinde tarlalarında domates, biber, patlıcan ve bamya gibi sebzeleri kaygısızca yetiştirebildiklerini; uzun süredir yaşanan kuraklık endişelerinin büyük ölçüde azaldığını söyledi. Beyköylü Nimet Demirli, mahsullerinin eskisi gibi kurumasının önüne geçildiğini dile getirdi.

Yıllardır süren su eksikliğini gözyaşlarıyla anlatan üretici Mustafa Yüksel, "30 senedir çekmediğimiz sıkıntı kalmadı" diyerek projenin bölge için taşıdığı anlamı özetledi. Sulama altyapısındaki bu değişiklik, su paylaşımı nedeniyle yaşanan çatışma risklerini de azaltıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal alanların daha verimli kullanılması, atıl arazilerin üretime dönmesi ve üreticilerin gelirlerinde uzun vadeli iyileşme bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, benzer yatırımları ilçenin diğer mahallelerinde de artırarak sürdürmeyi planladıklarını belirtti.

ÜRETİCİ NİMET DEMİRLİ