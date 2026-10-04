Beykoz sahilinde yaşam ve hayvan sevgisi buluştu

Beykoz yaşam festivali hayvan sevgisini öne çıkardı

Beykoz Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında "Her Cana Değer" sloganıyla düzenlediği Beykoz Yaşam Festivali ile sahili renklendirdi. Etkinlikte çocuklar, aileler ve belediye çalışanları bir araya gelerek doğa ve hayvan sevgisini gündeme taşıdı.

Katılımcılar ve açılış mesajları:

Festival alanında Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Kalyoncu, belediye yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile sanatçı Ragga Oktay ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Açılış konuşmasında Gürzel, "Bizim için her can çok kıymetli. Beykoz’da her cana dokunmak Beykoz’a değer" ifadelerini kullandı ve ilçenin doğasının yanı sıra can dostlarının da önemine vurgu yaptı.

Atölyeler, sahiplendirme ve veteriner hizmetleri:

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından festival süresince tedavi, bakım, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmalarına dair bilgilendirme yapıldı. Sahiplendirme standında yeni yuva edinen ailelere bir aylık mama, kulübe ve puset desteği sağlandığı belirtildi.

Programda geri dönüşüm çalışmaları, yüz boyama, maske ve kulübe boyama atölyeleri gibi etkinlikler ile çocuklara yönelik uygulamalı aktiviteler yer aldı. Çocuklar "Beş Dakikalığına Veteriner Ol!" etkinliğiyle veterinerlik mesleğini deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik alanında kedi, köpek, keçi ve buzağılar vatandaşlarla buluşurken, Beykoz Belediyesi’nin özel eğitimli arama-kurtarma köpeği Penner özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Katılımcı sanatçı Ragga Oktay da 4 Ekim’in hayvanlar açısından özel olduğunu belirterek destek için teşekkür etti.

Gün, Beykoz Anadolu Lisesi Nakarat Müzik Grubu’nun sahne performansıyla sona erdi ve festival, hayvan sevgisini ve toplumsal duyarlılığı güçlendiren bir etkinlik olarak tamamlandı.

Beykoz'da "Her Cana Değer" Festivali renkli görüntülere sahne oldu