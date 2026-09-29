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Beykoz tarımına kışa hazırlık: 625 bin fide üretildi ve dağıtıldı

Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetköy'de 625 bin kışlık sebze fidesi üretti ve çiftçilere dağıttı; yıl içinde toplam üretim 1 milyon 700 bin adede ulaştı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Beykoz tarımına kışa hazırlık: 625 bin fide üretildi ve dağıtıldı

Dağıtım töreni ve üretim rakamları:

Beykoz Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla Cumhuriyetköy Fide Üretim Merkezi'nde yetiştirdiği 625 bin kışlık sebze fidesini bölge üreticilerine teslim etti. Belediye yetkilileri, 2026 yılı toplamında yazlık fidelerle birlikte üretimin 1 milyon 700 bin adede ulaştığını kaydetti.

Fide dağıtımı Beykoz Köy Pazarı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programa Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Hedeflenen ürün çeşitleri ve bölgesel katkı:

Merkezde üretilen fideler arasında yeşil kıvırcık, Akdeniz kıvırcığı, kara lahana, brokoli ve karnabahar gibi kış sezonuna uygun türler yer aldı. Belediye yetkilileri, bu fidelerin Beykoz daki tarım arazilerinde ekildiğinde hem bölge üretimini canlı tutacağını hem de İstanbul pazarlarına taze ürün akışını sürdüreceğini vurguladı.

Yetkililer, desteğin amacını çiftçilerin maliyet yükünü hafifletmek, tarlaların kışın boş kalmamasını sağlamak ve dört mevsim üretimi teşvik etmek olarak özetledi. Bu yaklaşımın bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlaması ve yerel tarımın sürekliliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Yerel üreticilerin tepkisi ve belediyenin geniş destek paketi:

Törende konuşan Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykozlu üreticilerin ilçenin tanıtımında önemli rol oynadığını belirterek emekleri için teşekkür etti ve üretimin dört mevsime yayılmasına verdikleri önemi dile getirdi. Gürzel, belediyenin tarımsal destekleri sadece fideyle sınırlı tutmadığını; hayvancılık için yem desteği, arıcılara kovan ve ekipman, balıkçılara malzeme desteği gibi uygulamalar yürüttüklerini aktardı.

Fide desteği alan üreticiler de dağıtımdan memnuniyetlerini ifade etti. Üretici Cemal Reşber belediyeye teşekkür ederken üretici Saadet Sancak de verilen desteğin üretimi sürdürebilmeleri için önemli olduğunu belirtti.

Beykoz Belediyesi yetkilileri, dağıtılan fidelerin birkaç ay içinde ürün verecek olmasının hem üreticiler hem de ilçe için asıl ödül anlamına geldiğini, hasadın bereketli olması durumunda yapılan yatırımın amacına ulaşmış sayılacağını vurguladı.

Toplamda 625 bin kışlık fide dağıtımı ve sezon boyunca sağlanan üretim kapasitesi artışı, Beykoz tarımında süreklilik ve üretim çeşitliliği hedeflerinin somut bir adımı olarak görülüyor.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL KONUŞMA YAPTI

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL KONUŞMA YAPTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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