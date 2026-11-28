Beykoz'ta Akbaba'da tapu mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor

Beykoz'un Dereseki ve Paşamandıra mahallelerinde süregelen adımların ardından, Akbaba Mahallesi'nde de uzun yıllardır devam eden tapu ve mülkiyet belirsizliğine yönelik yasal süreç tamamlandı. Resmî Gazete'de yayımlanan 27 Kasım 2026 tarihli ve 12056 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bölgedeki hak sahiplerinin önünü açan düzenleme yürürlüğe girdi.

Hukuki zemin ve kapsam:

Düzenleme, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi uyarınca Akbaba Mahallesi'ndeki mevcut yerleşim alanlarına uygulanacak. Amaç, yeni yapılaşmaya izin vermek değil; nesillerdir aynı yerde ikamet eden vatandaşların mülkiyet hakkını hukuken güvence altına almak. Karar kapsamında 161 hane ve bu hanelerde yaşayan 504 hak sahibinin tapu sürecine yaklaşması hedefleniyor.

Belediye temsilciliğinin takibi ve sürecin hızlanması:

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, mahalle buluşmalarında komşular tarafından sıkça dile getirilen mülkiyet taleplerini doğrudan Ankara'ya taşıdı. Gürzel'in ilgili bakanlıklarla yürüttüğü görüşmeler ve teknik yazışmalar sürecin hızlanmasında etkili oldu. Belediye yetkilileri, kararın uygulanması sırasında hak sahiplerinin sürece dahil edilmesi ve işlemlerin şeffaf yürütülmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayacaklarını açıkladı.

Belediye yetkililerinin vurguladığı nokta, düzenlemenin mevcut konutların hukuki statüsünü güçlendirmeye odaklanması; yeni parselasyon veya yoğun yapılaşma hedeflenmemesidir. Bu yaklaşım, mahalle sakinlerinin nesillerdir yaşadıkları yuvanın korunmasına yönelik beklentiyi karşılamayı amaçlıyor.

Tebrik ve teşekkürler:

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, kararın yüzlerce aileyi doğrudan ilgilendirdiğini belirterek karardan duyduğu memnuniyeti paylaştı. Gürzel, sürece katkı verenler arasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı ve ilgili kurumları özellikle teşekkürle anarken, hak sahiplerinin beklentisinin karşılanmasının önemine dikkat çekti.

Gürzel, diğer mahallelerde benzer mülkiyet sorunlarının devam ettiğini ve Bakanlık ile kurumlar nezdinde yürütülen görüşme, teknik çalışma ve girişimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Belediye yetkilileri, tüm hak sahipleri tapularına kavuşuncaya kadar sürecin bizzat takipçisi olacaklarını bildirdi.

Akbaba'da atılan bu adım, ilçede kronikleşmiş bir sorunun daha çözümüne katkı sağlarken, benzer süreçlerin diğer mahallelerde nasıl uygulamaya konacağı ve hak sahiplerinin işlemlerini nasıl tamamlayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak. Kamu kurumları ve belediye arasındaki koordinasyonun devam etmesi, uygulamanın sorunsuz ilerlemesi için kilit önemde görülüyor.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL VE ORMAN BAKANIMIZ SAYIN İBRAHİM YUMAKLI