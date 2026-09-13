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Beykoz'da eş zamanlı operasyonda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

13 Eylül'de Beykoz'da Narkotik ve İstihbarat ekiplerinin operasyonda iki araçtan 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 22:01

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 22:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beykoz'da eş zamanlı operasyonda 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyunu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül'de Beykoz'da düzenlenen ortak operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda iki araçta yapılan aramalarda 409 kilo 600 gram skunk bulundu ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları:

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında tespit edilen iki araca eş zamanlı müdahale gerçekleştirdi. Araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilen madde, güvenlik güçleri tarafından kayıt altına alındı.

Adli süreç ve soruşturma:

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, soruşturmayı yürüten birimler delillerin değerlendirilmesi ve bağlantıların tespitine yönelik çalışmalara devam ediyor.

İSTANBUL&#039;DA UYUŞTURUCU OPERASYONU : 3 GÖZALTI

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU : 3 GÖZALTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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