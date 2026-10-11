Beykoz'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü direğe çarparak hayatını kaybetti

İstanbul'un Beykoz ilçesi Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Onur Çıtır (1995) yaşamını yitirdi.

kaza anı ve yaralanma:

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Çıtır, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet önce kaldırım taşına, ardından yol kenarında bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını direğe vuran sürücü ağır yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Onur Çıtır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Haberi alan gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

BEYKOZ’DA MOTOSİKLET DİREĞE ÇARPTI: 1 ÖLÜ