Beylikdüzü'nde çarpışma sonrası araç yan yattı, sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

beylikdüzü'nde araç yan yattı:

Kaza, saat 15.45 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 Pal 848 plakalı araç ile 34 GSB 127 plakalı araç çarpıştı; çarpışma sonucu araçlardan biri yan yattı.

vatandaş müdahalesi ve görüntü:

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek yan yatan araçtaki sürücüyü dışarı çıkardı. Müdahalenin tamamı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde vatandaşların hızlı müdahalesi yer aldı.

müdahale ve trafik durumu:

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanma bildirilmedi, polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Bölgedeki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

BEYLİKDÜZÜ’NDE CADDE ÜZERİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU BİR ARAÇ YAN YAT