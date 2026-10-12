Beylikdüzü'nde garajı hedef alan kundaklama dört tırı kullanılamaz bıraktı

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesinde sabah saatlerinde bir tır garajında yangın çıktı. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, olay yerine gelen araçtan inen 3 şahıs garajdaki tırlara yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

Yangın kısa sürede yayıldı ve alevler metrelerce yükselirken, çevrede yoğun duman oluştu. Olay anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı; görüntülerde şüphelilerin araçla gelip kısa süre içinde bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Müdahale ve hasar:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdü.

Yangında toplam 4 tır alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Alevlerin ve dumanın etkisi çevre ilçelerden de gözlendi, ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgeyi denetim altına aldı.

Polis soruşturması ve arama çalışmaları:

Olay yerinde yapılan ilk incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Şüphelilerin araçla olay yerinden kaçtığı yönünde bulgular bulunması üzerine polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Soruşturma sürecinde görüntü kayıtları inceleniyor, delil toplama ve tanık ifadeleri alınmaya devam ediyor. Yetkililer, şüphelilerin tespit edilmesi halinde gerekli adli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.

Beylikdüzü’nde tır garajı kundaklandı: 4 araç küle döndü