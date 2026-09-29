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Beylikdüzü'nde işletmeye dalan araç alev aldı, vatandaş sürücüyü kurtardı

Beylikdüzü Yakuplu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü işletmeye girdi; alev alan araçta mahsur kalan sürücü vatandaş tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beylikdüzü'nde işletmeye dalan araç alev aldı, vatandaş sürücüyü kurtardı

Kaza ve kurtarma anı

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, plakası 34 MCD 764 olan otomobil sürücüsü, saat 03.55 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek bir işletmeye daldı. Kısa süre içinde araçta yangın çıktı ve sürücü araç içinde mahsur kaldı.

Olayın gelişimi:

Kazayı fark eden çevredekiler hızlı bir müdahalede bulundu. Görgü tanıklarının aktardığına göre bir vatandaş alev alan araçtan sürücüyü çıkararak güvenli bölgeye taşıdı. Olay yerinde kısa süreli panik yaşanırken, kurtarılan sürücünün yaralandığı ve daha sonra hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Görüntülerde neler var:

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobilin işletmeye çarpması, aracın dış kısmından ve motor bölümünden yükselen alevlerin görünmesi ve bir vatandaşın hızla aracın yanına gelerek sürücüyü çıkarması net biçimde yer alıyor. Kayıtlarda kurtarma anı ve yangının başlangıcı açık şekilde görülüyor.

Yaşanan kaza sonrası sürücünün sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı; ancak resmi kayıtlarda yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

KAZA SONRASI ARACINDA ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ, ÇEVREDEKİ BİR VATANDAŞ TARAFINDAN...

KAZA SONRASI ARACINDA ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ, ÇEVREDEKİ BİR VATANDAŞ TARAFINDAN KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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