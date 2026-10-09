Beylikdüzü'nde liseye giderken çarpılan iki öğrenci sonrası kaçan sürücü aranıyor

Olayın gelişimi:

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir hafif ticari aracın liseye giden iki öğrenciye çarpıp kaçtığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle öğrenciler boş arsaya savrulurken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve müdahale:

Olayda yaralanan öğrencilerden E.Ş. (14) ve E.Ö. (16)'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yapılan ilk tıbbi değerlendirmede her iki öğrencinin de hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis çalışması ve arama:

Kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadelerini alarak çalışma başlattı. Yetkililer, şüphelinin tespiti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ’NDE BİR SÜRÜCÜ OKUL YOLUNDA 2 ÖĞRENCİYE ÇARPIP KAÇTI. ŞAHIS HER YERDE ARANIRKEN ÖĞRENCİLERİN HAYATİ TEHLİKESİ OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ. POLİS EKİPLERİ KAÇAN ŞAHSI VE OLAYI ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRMAYA BAŞLADI.