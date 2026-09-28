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Beylikdüzü'nde park yeri kavgası silahla sonuçlandı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 27.09.2026'da park yeri tartışması silahlı kavgaya dönüştü, şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beylikdüzü'nde park yeri kavgası silahla sonuçlandı

Olayın gelişimi

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir sitede, 27.09.2026 tarihi saat 16.30 sıralarında bir park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Otoparka aracını park etmek isteyen M.E.A. ile E.K.T. arasında başlayan anlaşmazlık kısa sürede arbedeye evrildi.

Çevredekiler tarafları ayırmaya çalışırken olayın büyümesi üzerine ihbar yapıldı ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşananlar site güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler ne gösteriyor:

Emniyet birimlerinin incelemesine göre kavgaya, M.E.A.'nın babası S.T. belinde silahla gelerek müdahil oldu. Kayıtlarda S.T.'nin silahı göstermesi ve bu sırada Y.Ö.'nün tarafları ayırmaya çalışırken silahı kendi üzerine aldığı anlar yer alıyor.

Polisin müdahalesi ve gözaltılar:

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Resmi açıklamada olayın park yeri anlaşmazlığı nedeniyle başladığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BEYLİKDÜZÜ’NDE BİR SİTEDE PARK YERİ NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI.

BEYLİKDÜZÜ’NDE BİR SİTEDE PARK YERİ NEDENİYLE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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