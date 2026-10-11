Beylikdüzü'nde şantiyede hırsızlık iddiası: kaçış anları kamerada

Beylikdüzü'nde şantiyede hırsızlık iddiası

İstanbul Beylikdüzü'nde bir şantiyeden hırsızlık yaptıkları öne sürülen üç kişi, polis ekipleri tarafından fark edilince yaya olarak kaçmaya başladı. Olay, 9 Ekim Cuma günü Marmara Mahallesi Kocatepe Caddesi'ndeki çalışma alanında yaşandı. Şüphelilerin tespiti üzerine polis müdahalesiyle başlayan kovalamaca kısa süre sonra sonuç verdi.

Olayın gelişimi:

Polis ekiplerinin uyguladığı takiple tespit edilen üç şüpheliden iki tanesi kaçış sırasında yakalandı. Yakalanan ve gözaltına alınan kişiler arasında Azat E. (23), Çetin Ç. (17) ve Emircan Ç. (17) bulunuyor. Kaçmayı başaran üçüncü şüpheli ise ilerleyen saatlerde polis karakoluna giderek teslim oldu. Yetkililer, şüpheliler hakkında işlem başlatıldığını ve şahısların adli makamlara sevk edileceğini bildirdi.

Görüntüler ve adli süreç:

Kovalamaca anları, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde şüphelilerin polisleri fark edip kaçmaya başladığı ve yakalanma anları yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve gözaltındaki şahısların işlemlerinin ardından resmi adımın atılacağı belirtildi.

Beylikdüzü’nde şantiyeden hırsızlık yapan 3 şüpheli kaçtı: O anlar kamerada