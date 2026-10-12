Dolar 49,3443 -0,03%
Euro 55,1311 +0,14%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.647,25 -0,01%
EUR/USD 1,1171 +0,09%
Brent Petrol 105,57 -1,01%
--°

Beylikdüzü'nde tır garajında planlı kundaklama: üç şüpheli dört aracı ateşe verdi

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde sabah saatlerinde üç kişi tır garajına yanıcı madde dökerek kundaklama yaptı; dört tır küle döndü, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 13:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Beylikdüzü'nde tır garajında planlı kundaklama: üç şüpheli dört aracı ateşe verdi

Beylikdüzü'nde tır garajında planlı kundaklama: üç şüpheli dört aracı ateşe verdi

İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir tır garajında çıkan yangın, çevre ilçelerden de görülecek kadar etkili oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti fakat olayda dört tır kullanılamaz hale geldi.

Görüntüler ve müdahale:

Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tır garajına araçla gelen kimliği belirsiz üç şahsın yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi araçlara döküp ateşe verdiği görüldü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin çağrısıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü; yoğun duman çevrede endişe yarattı.

Polis soruşturması ve arama çalışmaları:

Yangınla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti. Görüntülerde tespit edilen şahısların olay yerinden araçla kaçtığı ve yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yetkililer, delil toplama ve şüphelilerin tespitine yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; hasar gören tır sayısı ve kundaklama iddiaları emniyet kayıtlarına geçirildi. Soruşturmanın ilerleyişi hakkında bilgi geldikçe kamuoyuna aktarılacak.

BEYLİKDÜZÜ&#039;NDEKİ BİR TIR GARAJI, KİMLİĞİ BELİRSİZ 3 ŞAHIS TARAFINDAN KUNDAKLANDI.

BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ BİR TIR GARAJI, KİMLİĞİ BELİRSİZ 3 ŞAHIS TARAFINDAN KUNDAKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı
images

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını...
images

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurt...
images

Organize sahte hesap ağı çökertildi: Karabük merkezli soruşturmada 26 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

Domaniç'te Fındıcak köyünde gece yangını: samanlıklar küle döndü, hayvanlar kurtarıldı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası