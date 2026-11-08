Dolar 50,1626 +0,06%
Euro 55,9776 +0,18%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.636,36 +0,98%
EUR/USD 1,1161 +0,16%
Brent Petrol 97,26 -1,08%
--°

Beylikova'da gençlerin geleceğine cimnastik dokunuşu

Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'ndeki cimnastik kurslarını inceledi; velilerle görüşerek çocukların sportif ve sosyal gelişimini destekledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beylikova'da gençlerin geleceğine cimnastik dokunuşu

Beylikova'da cimnastik kursları yerinde incelendi

Eskişehir’in Beylikova ilçesinin Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi’nde sürdürülen cimnastik kurslarını ziyaret ederek çocukların eğitimlerini yerinde inceledi.

ziyaretin ayrıntıları:

Gençlik Merkezi'ndeki ziyarette Kaymakam Kantilav, devam eden kurslar, eğitim faaliyetleri ve spor çalışmaları hakkında Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'den bilgi aldı. Spor yapan çocuklarla yakından ilgilendi, kursların işleyişi ve katılımcıların gelişimi hakkında notlar aldı.

velilerle iletişim ve gelecek planları:

Kaymakam Kantilav, sporcu velileriyle bir araya gelerek ailelerin talep ve önerilerini dinledi. Ailelerin geri bildirimlerine önem veren Kantilav, çocukların fiziki ve sosyal gelişimini destekleyen spor faaliyetlerinin önemini vurguladı. İlçe genelinde gençlerin ve çocukların spora yönlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

BEYLİKOVA İLÇESİNİN KAYMAKAMI ALİ KANTİLAV, GENÇLİK MERKEZİ&#039;NDE SÜRDÜRÜLEN CİMNASTİK KURSLARINI...

BEYLİKOVA İLÇESİNİN KAYMAKAMI ALİ KANTİLAV, GENÇLİK MERKEZİ'NDE SÜRDÜRÜLEN CİMNASTİK KURSLARINI ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtaliano'dan uyarı: Galatasaray karşısında açlığı fırsata çevirmeliyiz
images

Stock: Gaziantep maçına odaklanıp toparlanacağız
images

Kayseri Şekerspor son dakikada öne geçti: Sorgun Belediyespor 2-3
images

Kocasinan Şimşekspor Afşinspor'u 3-0 geçerek çıkışını sürdürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz