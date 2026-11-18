Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

Beyoğlu ilçesinde bulunan bir ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirimi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi ve müdahale devam ediyor.

müdahale ve durum:

İtfaiye ekipleri yangına yönelik söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmadı; sahada keşif ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

kameraya yansıyan anlar:

Çevredeki güvenlik kameraları, yangın sırasında binadan kopan parçaların düşme anını kaydetti. Görüntülerde parçaların caddeye doğru düştüğü ve ekiplerin müdahalesinin bu sırada da sürdüğü görülüyor; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Beyoğlu'nda ahşap binada yangın: Yangın sonrası kopan parçaların düşme anı kamerada