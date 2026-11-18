Beyoğlu'nda alevlerin ardından yıkım: iki katlı ahşap bina çöktü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bugün öğleden sonra çıkan yangın, iki katlı ahşap bir binanın çökmesine yol açtı. Olay, Camii Kebir Mahallesi, Dereboyu Caddesi'nde saat 14.20 sıralarında başladı.

yangının çıkışı ve yayılması:

Edinilen bilgilere göre, binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüdüğünü fark eden mahalleli durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

müdahale, kurtarma ve çökme:

Yangın sırasında bina içinde olduğu öğrenilen yatalak yaşlı bir adam, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan yaşlı adam, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangının şiddeti ve binanın ahşap yapısı nedeniyle, söndürme çalışmaları devam ederken bina alevlere teslim olarak çöktü. Olayda ölüm veya yaralanma olmadığı bildirildi; yangın ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

BEYOĞLU’NDA ALEV ALEV YANAN İKİ KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ. YANGIN SIRASINDA İÇERİDE BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN YATALAK HASTA OLAN YAŞLI ADAM İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.