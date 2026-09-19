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Beyoğlu'nda bankta unutulan telefonu alıp bir günde yakalanan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda bir bankta unutulan cep telefonunu alan şüpheli, güvenlik kamerasında görüntülendi; bir gün sonra ele geçirilip tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyoğlu'nda bankta unutulan telefonu alıp bir günde yakalanan şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

Olay, 2 Eylül tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. A.Ç. adlı kişi meydanda bulunan bir bank üzerinde cep telefonunu unuttu. Kısa süre sonra geri döndüğünde telefonun yerinde olmadığını fark eden A.Ç., durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemede hırsızlık anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı ve kayıtlar üzerinden şüpheli tespit edildi. Çalışmalar sonucu olayın faili olarak gösterilen M.G. (51) isimli şahıs belirlendi.

görüntüler ve soruşturma:

Güvenlik kameralarındaki görüntüler soruşturmaya yön verdi; şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi olaydan bir gün sonra çalıntı eşya ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Ele geçirilen çalıntı cep telefonu sahibine teslim edildiği bildirildi.

Olay, unutulan eşyaların gözetimsiz bırakılmaması ve çevredeki güvenlik kameralarının suçların çözümündeki rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Bankta unutulan cep telefonunu böyle çaldı

Bankta unutulan cep telefonunu böyle çaldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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