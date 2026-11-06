Beyoğlu'nda çöp ev temizliği: daireden 4,5 ton atık çıkarıldı

ihbar ve müdahale:

İddiaya göre Keçeci Piri Mahallesi Başkurt Sokak'taki bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular, binada yaşayanların belediyeye bildirimde bulunmasına neden oldu. İhbarın ardından adrese polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Polis ve zabıta ekiplerinin eşliğinde daireye giren belediye görevlileri, 75 yaşındaki Bahattin K.'ye ait evde uzun süre biriktirilmiş çok sayıda evsel atık ve çeşitli malzemelerle karşılaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, daireden toplam 4,5 ton atık çıkarıldı.

Çalışma sırasında dairenin tahliye edildiği, atıkların ekiplerce taşındığı ve çevre temizliğinin sağlandığı bildirildi.

temizlik sonrası önlemler:

Atıkların tahliyesinin tamamlanmasının ardından dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Yetkililer, benzer durumların önüne geçmek için toplum sağlığı ve hijyen kurallarına dikkat çağrısı yaptı.

Olayla ilgili olarak, ekiplerin müdahalesinin ardından yapılan işlemler ve alınan önlemler, binada yaşam kalitesinin yeniden sağlanması amacıyla yürütüldü.

Beyoğlu’nda evdeki kötü koku ekipleri harekete geçirdi: Evden 4,5 ton atık çıktı