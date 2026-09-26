Beyoğlu'nda hologramla Mozart: geçmişin notaları geleceğe yansıyor

bir klasik, çağdaş sahneyle yeniden buluşuyor:

Klasik müziğin en tanınmış isimlerinden Wolfgang Amadeus Mozart, İstanbul'da alışılmışın dışında bir sahneleme ile izleyiciyle buluşuyor. Amadeus Mozart Hologram Deneyimi, bu akşam saat 19.00'da Beyoğlu Sahne'de sergilenecek. Yapım, Mozart'ın yaşam öyküsünü ve müzikal mirasını monologlar, canlı yorumlar ve dijital görsellerin iç içe geçtiği bir anlatımla sahneye taşıyor.

görsel teknoloji ve sahne bileşenleri:

Gösteri, Ghost perde hologram sistemi ve üç boyutlu görsel tasarımları sahnede bir araya getiriyor. Sahnedeki dijital efektler, dans koreografileriyle bütünleşerek eserleri yeni bir mekânsal ve duygusal boyuta taşıyor. Prodüksiyon, izleyicilere hem görsel hem de işitsel olarak katmanlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

müzik seçkisi ve anlatım biçimi:

Repertuvar; operadan senfoniye, konçertodan oda müziğine uzanan geniş bir yelpaze sunuyor. Eserler, canlı piano quintet yorumuyla seslendirilecek; bestecinin iç dünyasını açığa çıkaran monologlar ise gösterinin dramatik omurgasını oluşturacak. Canlı müzikle dansın ritmik etkileşimi, prodüksiyona sahneleme açısından dinamik bir akış kazandırıyor.

Bu birleşim, klasik müzik mirasını çağdaş sahne sanatlarının görsel olanaklarıyla harmanlayarak izleyiciyi duyusal bir yolculuğa davet ediyor. Gösteri, Beyoğlu Sahne atmosferinde hem Mozart tutkunlarına hem de yeni deneyimler arayan izleyicilere farklı bir sunum vaat ediyor.

KLASİK MÜZİĞİN EN ÖNEMLİ BESTECİLERİNDEN WOLFGANG AMADEUS MOZART, YÜZYILLAR SONRA İSTANBUL'DA FARKLI BİR SAHNE DENEYİMİYLE YENİDEN İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR.