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Beyoğlu'nda ikinci kattaki alevler itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı

Beyoğlu Küçük Bayram Sokak'ta boş binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; bir kişi dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyoğlu'nda ikinci kattaki alevler itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

İstanbul Beyoğlu'nda sabah saat 10.30 civarında Hüseyinağa Mahallesi Küçük Bayram Sokak'ta boş olduğu öğrenilen 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay sırasında binanın boş olması sayesinde can kaybı veya ağır yaralanma yaşanmadı.

müdahale ve inceleme:

Yangına itfaiye gelmeden önce müdahalede bulunan bir vatandaş dumandan etkilendi; sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bölgedeki ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamladı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme çalışmaları sürüyor ve ekipler binada detaylı kontrol yapıyor; yetkililer, benzer durumlarda hızlı ihbarın önemine dikkat çekti.

Beyoğlu’nda yangın paniği

Beyoğlu’nda yangın paniği

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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