Beyoğlu'nda taksiye tekme atan motosikletli tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece 01.35'te Kabataş Ömer Avni Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tartıştığı taksinin şoförüne tekme atan motosikletli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, 34 TDV 83 plakalı taksinin şoförü Can Ç. (30) ile seyir halindeki motosiklet sürücüsü Ahmet Efe Ç. arasında tartışma çıktı. Motosikletli aracın yanına gelerek sürücüye hareket etti ve taksiye tekme attı. Takside bulunan bir kadın müşteri, şüpheliye polis çağıracağını söyleyince, şüpheli "Polisi çağır" diye yanıt verdi; taksi sürücüsü ise "Bak beni tahrik etme" ifadelerini kullandı.

Tartışma sırasında şüpheli sürücüyü tehdit etti ve aracın kaportasına vurdu. O sırada şüphelinin, "Bunları kaportacıya yaptır tamam mı? Git bunları kaportacıya yaptır" dediği duyuldu.

Güvenlik kaydı ve soruşturma:

Olay anı hem cep telefonu kamerasına hem de çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Taksi şoförü Can Ç. şüpheliden şikayetçi oldu. Kimliği belirlenen Ahmet Efe Ç. kısa sürede yakalandı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Beyoğlu'nda taksiye tekme atan motosikletli, sürücüyü böyle tehdit etti