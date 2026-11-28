Beyoğlu'nda trafikte kavga: ağır idari yaptırımlar uygulandı

İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde iki sürücü arasında başlayan yol tartışması, araçlardaki yolcuların da müdahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Olayı inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu dört kişiyi yakaladı.

kimlik tespiti ve gözaltılar:

Trafik ekiplerinin tespitine göre sürücü M.Y. (32) ile aynı araçta bulunan H.Y. (52), K.Y. (55) ve N.E.Y. (28) yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

uygulanan cezalar ve yasal dayanak:

Olayda, Karayolları Trafik Kanunu'nun saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmeyi veya bu amaçla araçtan inmeyi ve taşıt yolu üzerinde duraklamayı düzenleyen maddeleri uyarınca toplam 721 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca taraflardan bir sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı ve kullandığı araç da 60 gün trafikten men edildi.

Olay, trafiğin güvenliği ve yol kullanıcılarının emniyeti açısından dikkat çekici bulunurken, yetkililer benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve müdahalelerin süreceğini bildirdi.

İSTANBUL BEYOĞLU’NDA İKİ SÜRÜCÜ ARASINDA BAŞLAYAN TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ ÜZERİNE 4 KİŞİ YAKALANDI. OLAYLA İLGİLİ TOPLAM 721 BİN 246 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, SÜRÜCÜLERDEN BİRİNİN EHLİYETİ 60 GÜN SÜREYLE GERİ ALINDI. KULLANDIĞI ARAÇ DA 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.