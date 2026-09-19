Beyoğlu'nda unutulan telefonun kaybı kısa sürede çözüldü
İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, A.Ç. isimli vatandaşın meydandaki bir bank üzerinde unuttuğu cep telefonu çalındı. Sahibinin kısa süre sonra telefonunun yerinde olmadığını fark etmesi üzerine konu hakkında soruşturma başlatıldı.
görüntüler ve tespit:
Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri incelenen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin M.G. (51) olduğunu belirledi. Kayıtlar, olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynadı.
yakalama ve adli süreç:
Şüpheli, olaydan bir gün sonra çalıntı telefonla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Olay, kısa süreli çalışmayla çözüme kavuştu; hırsızlık anına ait görüntüler soruşturmanın temel delillerinden biri oldu.
İSTANBUL BEYOĞLU'NDA BANKTA UNUTULAN CEP TELEFONUNA ÇALAN HIRSIZ KISA SÜREDE YAKALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!