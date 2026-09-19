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Beyoğlu'nda unutulan telefonun kaybı kısa sürede çözüldü

İstanbul Beyoğlu'da 2 Eylül'de bankta unutulan cep telefonunu çalan şüpheli M.G. bir gün sonra çalıntı telefonla yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyoğlu'nda unutulan telefonun kaybı kısa sürede çözüldü

Beyoğlu'nda unutulan telefonun kaybı kısa sürede çözüldü

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, A.Ç. isimli vatandaşın meydandaki bir bank üzerinde unuttuğu cep telefonu çalındı. Sahibinin kısa süre sonra telefonunun yerinde olmadığını fark etmesi üzerine konu hakkında soruşturma başlatıldı.

görüntüler ve tespit:

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri incelenen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin M.G. (51) olduğunu belirledi. Kayıtlar, olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynadı.

yakalama ve adli süreç:

Şüpheli, olaydan bir gün sonra çalıntı telefonla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olay, kısa süreli çalışmayla çözüme kavuştu; hırsızlık anına ait görüntüler soruşturmanın temel delillerinden biri oldu.

İSTANBUL BEYOĞLU&#039;NDA BANKTA UNUTULAN CEP TELEFONUNA ÇALAN HIRSIZ KISA SÜREDE YAKALANDI.

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA BANKTA UNUTULAN CEP TELEFONUNA ÇALAN HIRSIZ KISA SÜREDE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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