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Beyoğlu'nda uyuyan kişinin telefonunu alan şüpheli kameradan tespit edilip tutuklandı

Beyoğlu'nda 6 Ağustos'ta araçta uyuyan kişinin cep telefonunu çalan N.Y., görüntülerle tespit edilip 7 Ağustos'ta yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyoğlu'nda uyuyan kişinin telefonunu alan şüpheli kameradan tespit edilip tutuklandı

Beyoğlu'nda araçta telefon hırsızlığı

Olay, 6 Ağustos 2026 tarihinde Beyoğlu'nda gerçekleşti. Araç içinde uyuyan bir kişiye ait cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayın tespiti ve yakalama:

Görüntü incelemeleri sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin N.Y. (26) olduğu belirlendi. Şüpheli, 7 Ağustos'ta Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli süreç ve sonuç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Beyoğlu’nda araçta uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu’nda araçta uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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