Beyoğlu'nda uyuyan kişinin telefonunu alan şüpheli kameradan tespit edilip tutuklandı

Beyoğlu'nda araçta telefon hırsızlığı
Olay, 6 Ağustos 2026 tarihinde Beyoğlu'nda gerçekleşti. Araç içinde uyuyan bir kişiye ait cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Olayın tespiti ve yakalama:
Görüntü incelemeleri sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin N.Y. (26) olduğu belirlendi. Şüpheli, 7 Ağustos'ta Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli süreç ve sonuç:
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Beyoğlu’nda araçta uyuyan kişinin telefonunu çalan şüpheli tutuklandı
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