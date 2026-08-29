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Beypazarı'nda bin 650 gaz lambası 35 yıllık emekle müze oldu

Ankara'nın Beypazarı'nda Gaz Lambası Müzesi, 35 yıllık birikimle Süreyya Özkan'ın topladığı bin 650 benzersiz lambayı Türkiye ve dünyadan sergiliyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:25

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Beypazarı'nda bin 650 gaz lambası 35 yıllık emekle müze oldu

Beypazarı'nda gaz lambalarının bir araya geldiği koleksiyon

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan Gaz Lambası Müzesi, Türkiye'nin 7 bölgesinden ve dünyanın 7 kıtasından getirilen örnekleriyle dikkat çekiyor. Koleksiyonda bin 650 parça bulunuyor ve giriş kapısındaki iki lamba dışında hiçbirinin birbiriyle aynı olmadığı vurgulanıyor. Araba filtresinden, yakıt deposundan ve yağdanlıktan yapılan çeşitler gibi sıra dışı üretim örnekleri koleksiyonun zenginliğini gösteriyor.

Bin 650 parçalık koleksiyonun ortaya çıkışı:

Müzenin temeli, koleksiyoner Süreyya Özkan'ın 35 yıllık birikimine dayanıyor. Süreyya Özkan'a bir mesai arkadaşının hediye ettiği yaklaşık 100-150 lambalık başlangıç, yıllar içinde düzenli alımlar ve birikimle bin 650 adede ulaştı. Özkan daha sonra bu koleksiyonu Beypazarı Belediyesi'ne hibe ederek Gaz Lambası Müzesi'nin kurulmasını sağladı; koleksiyonun isminin Süreyya Özkan ile anılması hedefleniyor.

Tarihi bina ve çok katmanlı kullanım geçmişi:

Müze binası 1936-1939 yılları arasında imece usulü inşa edildi. Açılışı sırasında İsmet İnönü'nün katıldığı ve balkon konuşması yaptığı kaydediliyor. Görevliler binanın zaman içinde sinema, tiyatro salonu, dispanser ve nikah salonu gibi çeşitli işlevler üstlendiğini; en sonunda müzeye dönüştüğünü belirtiyor.

Müze görevlisi Ünal Yaman'ın aktardığına göre, lambalar genelde beş aparattan oluşuyor ve aralarında asansörlü, iniş-çıkış mekanizmalı türler de bulunuyor. Ortasında gözenekli bir top bulunan lambalarda yakma sırasında biriken kurumun eskiden mürekkep olarak kullanıldığı; bunun Mimar Sinan döneminde Selimiye Camii uygulamalarında bile yer aldığı ifade ediliyor. Ziyaretçiler, hem işçilik hem de malzeme bakımından birbirinden farklı bu örnekleri müzede görebiliyor.

BEYPAZARI İLÇESİNDE BULUNAN GAZ LAMBASI MÜZESİ&#039;NDE HEM TÜRKİYE&#039;NİN 7 BÖLGESİNDEN HEM DÜNYANIN 7...

BEYPAZARI İLÇESİNDE BULUNAN GAZ LAMBASI MÜZESİ'NDE HEM TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDEN HEM DÜNYANIN 7 KITASINDAN GAZ LAMBALARI BULUNUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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