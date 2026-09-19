Beypazarı'nda gazilere vefa günü: protokol Atatürk anıtında buluştu

Beypazarı'nda gaziler haftası programı

Gaziler Haftası kapsamında Beypazarı'nda düzenlenen program, ilçede hem tören hem de yüz yüze buluşmalarla anlam kazandı. Etkinlik, gazilere saygı ve vefa duygusunu öne çıkaran bir gündemle ilerledi.

Tören ve çelenk sunumu:

Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, ilçe protokolü ve gaziler katıldı. Tören sırasında saygı duruşu ve istiklal marşıyla anma gerçekleşti.

Halkevi buluşması ve görüş alışverişi:

Çelenk töreninin ardından katılımcılar Halkevi'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda gazilerin talep ve görüşleri dinlendi, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Protokol temsilcileri ve gaziler arasında samimi bir diyalog kuruldu.

Etkinlikte, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna fedakârlık gösteren tüm gazilere minnet ve şükran duyguları ifade edildi. İlçe protokolünün ve gazilerin bu tür buluşmalarla deneyimlerini paylaşmasının, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkı sağladığı vurgulandı.

ÇELENK SUNMA TÖRENİNİN ARDINDAN BEYPAZARI KAYMAKAMI ÜNAL COŞKUN, CUMHURİYET BAŞSAVCISI MUSTAFA AYTUNÇ ÖZEN, İLÇE PROTOKOLÜ VE GAZİLER, HALKEVİ’NDE DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA BULUŞTU.