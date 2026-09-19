Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Beypazarı'nda gazilere vefa günü: protokol Atatürk anıtında buluştu

Beypazarı'nda gaziler haftası kapsamında düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve protokol ile gazilerin Halkevi'ndeki kahvaltısıylayla sürdü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Beypazarı'nda gazilere vefa günü: protokol Atatürk anıtında buluştu

Beypazarı'nda gaziler haftası programı

Gaziler Haftası kapsamında Beypazarı'nda düzenlenen program, ilçede hem tören hem de yüz yüze buluşmalarla anlam kazandı. Etkinlik, gazilere saygı ve vefa duygusunu öne çıkaran bir gündemle ilerledi.

Tören ve çelenk sunumu:

Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma törenine Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, ilçe protokolü ve gaziler katıldı. Tören sırasında saygı duruşu ve istiklal marşıyla anma gerçekleşti.

Halkevi buluşması ve görüş alışverişi:

Çelenk töreninin ardından katılımcılar Halkevi'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda gazilerin talep ve görüşleri dinlendi, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Protokol temsilcileri ve gaziler arasında samimi bir diyalog kuruldu.

Etkinlikte, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna fedakârlık gösteren tüm gazilere minnet ve şükran duyguları ifade edildi. İlçe protokolünün ve gazilerin bu tür buluşmalarla deneyimlerini paylaşmasının, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkı sağladığı vurgulandı.

ÇELENK SUNMA TÖRENİNİN ARDINDAN BEYPAZARI KAYMAKAMI ÜNAL COŞKUN, CUMHURİYET BAŞSAVCISI MUSTAFA...

ÇELENK SUNMA TÖRENİNİN ARDINDAN BEYPAZARI KAYMAKAMI ÜNAL COŞKUN, CUMHURİYET BAŞSAVCISI MUSTAFA AYTUNÇ ÖZEN, İLÇE PROTOKOLÜ VE GAZİLER, HALKEVİ’NDE DÜZENLENEN KAHVALTI PROGRAMINDA BULUŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Defne'de 11 kilometrelik grup yolunda kapsamlı asfalt çalışması başladı
images

Vecihi Hürkuş'un mirası gökyüzünde yeniden hayat buldu
images

Gaziyle buluşma: validen vefa ve destek mesajı
images

Gaziler günü için Malatya'da bando konseri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı