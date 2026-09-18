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Beypazarı'nda gökkuşağının renkli perdesi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kısa süreli yağmurun ardından beliren gökkuşağı, semalarda oluşan canlı renklerle izleyenleri mest etti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 19:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Beypazarı'nda gökkuşağının renkli perdesi

Beypazarı'nda gökkuşağının renkli perdesi:

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kısa süreli yağmurun hemen ardından ortaya çıkan gökkuşağı, semalarda oluşan canlı renkleriyle dikkat çekti. Bölge sakinleri ve çevredekiler, bir süre gökyüzünde süzülen renkli yayları izleme fırsatı buldu.

Görüntülerin oluşumu:

Kısa süreli sağanak sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökkuşağı belirdi. Atmosferdeki ışık kırılması, semalarda açık ve birbirine yakın renklerin görülmesini sağladı. O anlar, cep telefonlarıyla fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşıldı.

Vatandaş tepkisi:

Olayı gözlemleyenler, oluşan manzarayı sakinleştirici ve estetik bulduklarını dile getirdi. Bazıları pencerelerinden, bazıları ise cadde ve meydanlardan gökkuşağını izleyerek kısa süreli doğa gösterisinin keyfini çıkardı.

Gökkuşağı bir süre sonra kaybolurken, bölgedeki hava koşullarının normale döndüğü gözlendi ve günlük yaşam akışına devam edildi.

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE YAĞAN YAĞMURUN ARDINDAN GÖKKUŞAĞI ÇIKTI.

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE YAĞAN YAĞMURUN ARDINDAN GÖKKUŞAĞI ÇIKTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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