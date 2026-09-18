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Beypazarı'nda müdahale edilen kalp krizi vakası Ankara'ya helikopterle taşındı

Beypazarı'nda kalp krizi geçiren 45 yaşındaki hastaya acil müdahale yapıldı; helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Beypazarı'nda müdahale edilen kalp krizi vakası Ankara'ya helikopterle taşındı

Beypazarı'nda kalp krizi şüphesiyle hastaya hava yoluyla müdahale

Beypazarı ilçesinde fenalaşan bir vatandaş için sağlık ekipleri zamanla yarıştı. 45 yaşındaki hasta, ilk olarak Beypazarı Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu ve burada yapılan ilk müdahale gerçekleştirildi.

İlk müdahale ve tanı:

Acil serviste görevli uzman doktorların yaptığı tetkik ve incelemeler sonucunda hastanın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kritik değerlendirme sonrası ekipler, hastanın en kısa sürede tam donanımlı bir merkezde tedavi edilmesi gerektiği kararına vardı.

Helikopter ambulansla nakil:

Zaman faktörünün hayati önem taşıdığı durumda, Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans talep edildi. Hava ambulansı ekipleri kısa sürede Beypazarı'na ulaşarak hastayı alıp Ankara Şehir Hastanesine sevk etti.

Sağlık ekiplerinin yerinde müdahalesi ve hızlı nakil kararı, hastanın tam teşekküllü merkeze ulaştırılmasını sağladı; tedavi süreci Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edecek.

BEYPAZARI’NDA ANİDEN RAHATSIZLANARAK HASTANEYE GİDEN 45 YAŞINDAKİ VATANDAŞ KALP KRİZİ TEŞHİSİ...

BEYPAZARI’NDA ANİDEN RAHATSIZLANARAK HASTANEYE GİDEN 45 YAŞINDAKİ VATANDAŞ KALP KRİZİ TEŞHİSİ KONULMASININ ARDINDAN HELİKOPTER AMBULANSLA ANKARA ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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