beypazarı’ndan dualarla kutsal yolculuğa

Ankara'nın Beypazarı ilçesinden 193 kişi, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı. Kafile, Beypazarı Şehirlerarası Yolcu Terminali'nden dualarla hareket etti.

yolculuğun ayrıntıları

Uğurlama sırasında katılımcılara ibadetlerini sağlık, huzur ve afiyet içinde yerine getirmeleri temennisinde bulunuldu. Dualarla gerçekleşen uğurlama, umrecilerin maneviyatına vurgu yaptı.

yerel toplum için anlamı

Toplu umre uğurlamaları, ilçede dayanışma ve ortak inanç pratiğinin görünür bir biçimi olarak değerlendiriliyor. Uğurlananların kutsal topraklardaki ibadetlerinin hayırlı olması dileği özellikle öne çıkarıldı.

ANKARA’NIN BEYPAZARI İLÇESİNDE 193 KİŞİ, UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN KUTSAL TOPRAKLARA DOĞRU YOLA ÇIKTI.