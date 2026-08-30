Beypazarı'ndan iki madalyayla dönen sporcu: Ali Dönmez iki kategoride Türkiye üçüncüsü

şampiyona ve sonuçlar:

Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası, 26-29 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan sporcular çeşitli yaş kategorilerinde mücadele etti.

ali dönmez'in dereceleri:

Beypazarı'nı temsil eden Ali Dönmez, organizasyonda Tek Erkekler ve Karışık Çiftler kategorilerinde mücadele ederek her iki kategoride de Türkiye üçüncüsü oldu.

İki farklı kategoride elde edilen başarı sayesinde Dönmez, iki madalya ile memleketi Beypazarı'na döndü; sporcu ve ilçesi için somut bir dereceyle tamamlanan bir turnuva oldu.

VETERANLAR TÜRKİYE BADMİNTON ŞAMPİYONASI’NA BEYPAZARI'NDAN KATILAN ALİ DÖNMEZ, İKİ FARKLI KATEGORİDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.