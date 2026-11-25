Beyşehir Devlet Hastanesi kbrn ve toplu yaralanma müdahale hazırlığını test etti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, olası afet ve acil durumlara karşı sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi. Uygulama, 2026 Yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde planlandı ve sahada çok sayıda birim eşgüdüm halinde görev aldı.

Tatbikatın senaryosu ve uygulaması:

Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen klor gazı sızıntısı ve bunun yol açtığı dış toplu yaralanma olaylarına yönelik müdahale süreçleri uygulamalı olarak sınandı. Senaryonun uygulanmasında triaj, izolasyon, dekontaminasyon ve acil tedavi akışları test edildi; sağlık personeli ve destek ekipleri sahada vaka yönetimi yaptı.

Uygulama sürecinde acil servis, yoğun bakım, laboratuvar, enfeksiyon kontrol ve lojistik birimleri arasında iletişim protokolleri çalıştırıldı. Ayrıca olaya müdahale eden ekiplerin kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, hasta nakil yöntemleri ve iletişim kanallarının etkinliği değerlendirildi.

Değerlendirme ve hedefler:

Tatbikatı yöneten Başhekim Dr. Kutay Güven, olağanüstü durumlarda hem hasta hem de çalışan güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Dr. Güven, uygulamalı eğitimlerin ekiplerin deneyim kazanmasına, koordinasyon kabiliyetinin güçlenmesine ve müdahale süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Değerlendirme toplantısında, tatbikata katılan birimlerin güçlü yönleri ile iyileştirilmesi gereken alanlar belirlendi. Eksikliklerin giderilmesine yönelik eğitimlerin ve ekipman temininin hızlandırılacağı, iletişim protokollerinin yazılı hale getirilerek sürekli tatbikatlarla pekiştirileceği ifade edildi.

Tatbikata İl Sağlık Müdürlüğü gözlemcileri ve UMKE ekipleri de katıldı; Dr. Güven, bu kurumlara ve tatbikatta görev alan hastane personeline teşekkür etti. Uygulama, ekiplerin muhtemel afetlere yönelik hazırlık seviyesinin artırılması ve sahadaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla son değerlendirmelerle tamamlandı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, OLASI AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI SAĞLIK EKİPLERİNİN HAZIRLIK DÜZEYİNİ ARTIRMAK AMACIYLA KAPSAMLI BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ.