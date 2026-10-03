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Beyşehir'de çatı yangını sonrası 20 aile evlerinden uzak kaldı

25 Eylül'de Beyşehir Müftü Mahallesi'nde çıkan çatı yangınında 20 aile evlerine dönemiyor; hasar tespiti sürüyor, sakinler kış öncesi çözüm bekliyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 21:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyşehir'de çatı yangını sonrası 20 aile evlerinden uzak kaldı

Beyşehir Müftü Mahallesi'nde çatı yangını sonrası 20 aile evlerinden uzak kaldı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi 4147 Sokak'ta bulunan, zemin katında iş yerleri bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında 25 Eylül tarihinde çıkan yangın, apartman sakinleri için günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Olayda çatıda çalışan bir usta alevlerin arasında mahsur kaldı; itfaiye ekiplerinin merdiven uzatmasıyla son anda kurtarıldı. Müdahale sırasında itfaiyenin yanı sıra beton mikserleri ve orman arazözleri de kullanıldı ve yangın uzun süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

yangın ve müdahale:

Yangının çatı aralarına yapılan uygulamalar nedeniyle başladığı iddia ediliyor; yöneticiler, çatıda yapılan strafor ve üzerine uygulanan köpüklemelerin yangına yol açtığını ve bunun itfaiye raporlarında da yer aldığını aktarıyor. Olayın ardından müteahhitle yapılan görüşmelerde başlangıçta onarım mutabakatı olduğu, daha sonra çatıların değiştirilmesi kararına varıldığı belirtildi. Ancak yangının ardından müteahhitin ortadan kaybolduğu ve bina sakinlerinin hiçbir kurumdan destek alamadığı ifade edildi.

mağduriyet, hasar ve süreç:

Yangın sonucu çatının tamamen kullanılamaz hale gelmesi ve yağışlarla birlikte alt bölümlerde yeni zararların oluşması nedeniyle 20 aile evlerine dönemiyor; çoğu aile yakınlarının yanında kalıyor. Apartman yöneticisi Mehmet Arıaslan, süreçle ilgili olarak kurtarma ve sonrası çalışmaların güçlükle yönetildiğini; elektrik kablolarının eridiğini ve bu nedenle binaya elektrik verilemediğini söyledi. Arıaslan, "Herkes bir yerlere dağıldı" ve "20 tane aile yok oldu" ifadeleriyle yaşanan düzensizliği ve belirsizliği özetledi.

Yönetime aktarılan yaklaşık mali zarar aralığı 3-4 milyon lira olarak konuşuluyor; Arıaslan bunun farklı hesaplamalara göre değiştiğini belirtiyor. Resmi süreçte ise hasar tespiti için dava açıldı ve tespit tamamlanmadan giriş yapılamayacağı ifade edildi. Bu süreç, soğuyan havalar ve kış öncesi yaklaşırken ailelerin mağduriyetini uzatıyor.

Sakinler acil müdahale ve yönlendirme beklerken, yönetim yerine getirilemeyen onarım ve güvenlik eksikliklerine dikkat çekiyor. Yetkililerin hasar tespiti sonuçlarını hızlandırması ve geçici barınma ile altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi, ailelerin kış koşullarında daha fazla zarar görmesini engelleyecek temel talepler arasında bulunuyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE EYLÜL AYININ SONUNDA YAŞANAN VE ÇATIDA ÇALIŞAN BİR USTANIN ALEVLERİN...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE EYLÜL AYININ SONUNDA YAŞANAN VE ÇATIDA ÇALIŞAN BİR USTANIN ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDIĞI YANGININ ARDINDAN, APARTMAN SAKİNLERİ MAĞDURİYET YAŞIYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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